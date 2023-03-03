Ataşehir'de tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video

ATAŞEHİR'de trafikte seyreden bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada bıçak da kullanıldığı iddia edildi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.