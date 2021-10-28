Video Yaşam Ataşehir’de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu | Video
Ataşehir’de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu | Video

Ataşehir’de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu | Video

28.10.2021 | 10:19

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Ataşehir’de bir asker konvoyunda trafiğin ortasına atılan havai fişekler korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay geçtiğimiz gün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre bir asker konvoyunda trafiğin ortasına yerleştirilen havai fişekler korku dolu anlara neden oldu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin ortasında atılan havai fişekler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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