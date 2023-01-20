Video Yaşam Ataşehir'de trafikte dehşet kamerada! Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı | Video
Ataşehir'de trafikte dehşet kamerada! Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı | Video

Ataşehir'de trafikte dehşet kamerada! Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı | Video

20.01.2023 | 09:49

ATAŞEHİR'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarpıp ezmeye kalkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 18 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi. O sırada motosikletli kurye, ters yöne girmek için otomobilin önünde durdu. Otomobilin önünde duran motosikletli kurye ile sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletiyle yol kenarına düştü. Kurye daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle tartışmaya devam etti. Kuryeyi ezmeye kalkan otomobil sürücüsü, ardından aracıyla uzaklaştı. Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Muhammet Pekşen, Motosikletin arkasından aracıyla 2 defa vurduğunu gördüm. Daha sonra tartışmaya başladılar. Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu. Motosikletli vurmanın etkisiyle yan yattı. Tekrar kalktı dedi.

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