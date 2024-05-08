Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi | Video 08.05.2024 | 13:52 Ataşehir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli arasında ‘ispiyonculuk’ kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kavga, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri tarafından mahallede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonrasında iki mahalledeki gruplar arasında 'bizi ispiyonladınız' iddiasıyla kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.