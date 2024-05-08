Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi | Video
Ataşehir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli arasında ‘ispiyonculuk’ kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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