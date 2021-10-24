Video Yaşam Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video
Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video

Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video

24.10.2021 | 10:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Feci kazada bir aile yok oldu: Geride kazadan 2 saat önce çekilen görüntüler kaldı | Video 02:50
Feci kazada bir aile yok oldu: Geride kazadan 2 saat önce çekilen görüntüler kaldı | Video 24.10.2021 | 11:05
Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır 01:48
Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır 24.10.2021 | 11:06
Şişli’de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 00:52
Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 24.10.2021 | 10:38
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 03:19
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 24.10.2021 | 10:25
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 24.10.2021 | 10:25
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 24.10.2021 | 10:12
Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, Ne oluyor ya diyen çalışanı vurdular | Video 00:50
Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, "Ne oluyor ya" diyen çalışanı vurdular | Video 24.10.2021 | 10:25
İstanbul’da dehşet anları: Sokak ortasında böyle çatıştılar | Video 03:55
İstanbul’da dehşet anları: Sokak ortasında böyle çatıştılar | Video 24.10.2021 | 10:00
Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video 00:18
Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video 24.10.2021 | 10:08
Esenyurt’ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video 02:11
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video 24.10.2021 | 10:00
Büyükçekmece’den çalıp Esenyurt’ta sattılar 02:43
Büyükçekmece'den çalıp Esenyurt'ta sattılar 24.10.2021 | 09:49
Avcılar’da eşini döven adama meydan dayağı 03:24
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı 24.10.2021 | 09:38
Gözüyaşlı anne hasta yatağında kayıp kızını arıyor 03:05
Gözüyaşlı anne hasta yatağında kayıp kızını arıyor 24.10.2021 | 09:34
Nehil sazlığı’ndaki yangın kontrol altına alındı 00:42
Nehil sazlığı'ndaki yangın kontrol altına alındı 24.10.2021 | 09:35
Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada uyuşturucu yakaladı 01:41
Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada uyuşturucu yakaladı 24.10.2021 | 09:24
İznik surlarında ceset bulundu: 2 gözaltı 01:36
İznik surlarında ceset bulundu: 2 gözaltı 24.10.2021 | 09:24
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 227 parça ele geçirildi | Video 00:38
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 227 parça ele geçirildi | Video 24.10.2021 | 09:16
Ordu’da skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı | Video 00:44
Ordu’da skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı | Video 24.10.2021 | 09:08
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi | Video 01:22
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi | Video 24.10.2021 | 09:06
Marmara denizi’nde iki gemi çarpıştı | Video 01:15
Marmara denizi’nde iki gemi çarpıştı | Video 24.10.2021 | 08:50

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda
S.A. ve Z.G.'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri çalışmalarının devamında şüphelilerin Ataşehir'deki ikametleri ile Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde kullandıkları bir müştemilatta arama yaptı. Aramalarda 974,5 gram esrar, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 kilogram kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler S.A. ve Z.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA