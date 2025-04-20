Video Yaşam Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video
Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video

Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video

20.04.2025 | 12:48

Ataşehir'de uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye gelen şüpheli M.S.D. ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Olay, 18 Nisan Cuma Günü saat 15.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.D., elinde uzun namlulu silahla (airsoft) para çekmek için ATM'ye geldi. Silahı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderilen şüpheli, 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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