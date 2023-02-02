Video Yaşam Ataşehir'de vahşi olay! 2 gün önce öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar | Video
Ataşehir'de vahşi olay! 2 gün önce öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar | Video

Ataşehir'de vahşi olay! 2 gün önce öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar | Video

02.02.2023 | 09:21

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde itfaiye ekipleri yangına gittikleri evde bazanın içinde çarşafa sarılı halde yanmış kadın cesedi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerine bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadan dumanların çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edildi. Dumanların yükseldiği daireye müdahale için giren ekipler bazanın içinde çarşafa sarılı şekilde yanmış olan ve henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yanık cesedin yanında ise balta bulunduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri savcı nezareti eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Evde kiracı olan yabancı uyruklu 2 kişi ile evin sahibi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞLER"
Yaşanan olayı anlatan Hayriye Aktaş, "Duyduğum kadarıyla 2 gün önce öldürmüşler, şişmiş. Şişince halıya sarıp yakmışlar. Yabancı uyrukluymuş." dedi

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