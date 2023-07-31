Ataşehir’de yanan 17 katlı iş merkezi böyle görüntülendi | Video
Ataşehir’de iş merkezi olarak kullanılan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı plazanın dış cephesi alev alev yandı. Yanan bina dron ile görüntülendi.
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