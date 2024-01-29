Ataşehir’de yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan kamerada | Video
Ataşehir’de bir şahıs demir doğrama atölyesinde 65 yaşındaki ustaya bıçağına bileme yaptırdı. Bıçağına bileme yaptıran şahıs sebepsiz yere yaşlı adama yumruk atıp olay yerinden kaçtı. Demir ustasının ağzına 5 dikiş atıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"BIÇAĞINI BİLEYLEDİM ELİNE VERDİĞİM ANDA YUMRUK ATTI"
Saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Gazi Yılmaz, "Sabah elinde bıçakla geldi ve bıçağımı bileyle dedi. Bıçağını bileyleyip eline verdiğim anda 'sen buradaki gençleri neden rahatsız ediyorsun' dedi ve ağzıma yumruk attı. Ardından hemen kaçtı. Ben de şikayetçi oldum karakola bildirdim. FSM Hastanesinde dikiş atıldı. Suçum ne? Ben burada millete hizmet ediyorum. Adamın bıçağını bileyledim yumruğu yedim" dedi.
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