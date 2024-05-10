Video Yaşam Ataşehir’de yol tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video
Ataşehir’de yol tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video

Ataşehir’de yol tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video

10.05.2024 | 16:07

ATAŞEHİR'de, otomobildekilerle yaya arasında yaşanan yol tartışması kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının katıldığı saç saça baş başa kavgada bir kişi yaralandı. Yaşanan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 8 Mayıs Çarşamba günü, saat 11.00 sıralarında, Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; Nihal A. ile Pelinay T. arasında daha önce bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmıştı. Pelinay T., annesi Fatma T. ile otomobille cadde üzerinde ilerlediği sırada daha önce tartıştığı Nihal A. ile karşılaştı. Fatma T., kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Nihal A.'nın önünü kesti. Yaşanan yol tartışması, bir anda saç saça baş başa kavga dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca ortalık bir anda karıştı. Kavgaya karışan Nihal A.'nın kardeşi Sıla A., kolonya şisesiyle aldığı darbe sonucu başından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekerken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sıla A. ambulansla hastane kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

"SAÇINDAN TUTUP YERDE DARBEDİLDİ"

Sokak ortasında yaşanan kavga, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobilden inen anne ve kızın daha önce tartıştıkları Nihal A.'yı yere yatırıp darbettikleri görülüyor. Tarafların yakınlarının karıştığı kavgayı çevredekiler ayırmaya çalışıyor.

"YOL TARTIŞMASINDAN KAVGA ÇIKTI"

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Koray Serenoğlu, "Yol vermeden kavga çıktı. Çevredeki esnaf arkadaşlar araya girdi. Daha sonra bir daha kavga etmeye başladılar. Yakınları herhalde bir grup daha geldi kavgaya. Daha sonra polis ekipleri geldi" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı Sadican Dağdelen ise "Yol tartışması yaşandı. Yaya yolun karşısına geçmek istiyordu.Araçta sokağa girmek isteyince ayağını ezdi. Tartışma yaşandı. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Anne ve kızı birlikte yayaya saldırdı. Bu sırada yayanın kardeşi geçiyormuş .O da kavgaya karşıtı. Kardeşi kafasından yaralandı. Yaralı kendilerini darp eden anne ve kızından şikayetçi oldu" dedi.

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