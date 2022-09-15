Video Yaşam Ataşehir'de yolda tartıştıkları motokuryeyi böyle darbettiler! İşte o anlar | Video
Ataşehir'de yolda tartıştıkları motokuryeyi böyle darbettiler! İşte o anlar | Video

Ataşehir'de yolda tartıştıkları motokuryeyi böyle darbettiler! İşte o anlar | Video

15.09.2022 | 10:17

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Ataşehir'de cip sürücüsü ve yanındaki kişi, trafikte tartışma yaşadığı motokuryeyi darbetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay cep telefonu kamerasına kaydedildi. Saldırganlardan şikayetçi olan motokurye adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.

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Olay, geçen cuma günü saat 19.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre paket servisi yapan 24 yaşındaki Oğuzhan Susuz, trafikte önüne çıkan bir servis şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası servis şoförü olay yerinden ayrılırken, Oğuzhan Susuz ise motosikletine bindi. Bu sırada caddede aynı yönde ilerleyen cip sürücüsü ise kornaya bastı. Oğuzhan Susuz'un 'Bekle' demesinin ardından cipin sürücüsü ile yanındaki kişi küfrederek aracından inip Susuz'a saldırmaya başladı. Saldırganlar Susuz'a tekme ve yumruk atarken, orada bulunan başka bir motosikletçiye de saldırmaya çalıştı. Motosikletli yere yatırılıp darbedilirken çevredekiler koşarak saldırganlara engel olmaya çalıştı. Saldırganlardan biri motosikletlinin kaskını yere atarak parçaladı. Ciplerine binen saldırganlar, araçlarını yolda bekleyen Oğuzhan Susuz'un üzerine doğru sürüp, ardından olay yerinden ayrıldı. Yaşananların ardından Oğuzhan Susuz polise giderek şikayetçi oldu. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"DİREKT ARABADAN İNİP HAKARETLER SAVURUP BANA 2 KİŞİ SALDIRDI, DARBETTİ"
Yaşadıklarını anlatan Oğuzhan Susuz, "Siparişimi aldım. Yolda giderken önüme bir sokaktan okul taşıtı çıktı. Okul taşıtı sürücüsüyle sözlü bir münakaşaya girdik. Sözlü münakaşaya girdikten sonra arkamda o araç yoktu. Beni bekleyen hiç bir araç yoktu. Motoruma bindim kaskımı takacağım sırada başka bir araç geldi arkama kornaya bastı. Ben de kaskımı takıp yola devam edecektim. Kornaya bastıktan sonra ben de 'Bekle' diye kendisine söyledim. 'Bekle' dedikten sonra bir daha uzunca bir sefer kornaya bastı. Bir daha 'bekle' dedim. Direkt arabadan inip hakaretler savurup bana 2 kişi saldırdı, darbetti. Yani bizler ekmeğimizin peşindeyiz. Bu tür olayları onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Tek hedef bendim. Oradakiler olmasaydı ben şu an bu röportajı veremiyor olabilirdim. Başıma tekmeler savurdular. Motorumu ezdiler. Hatta videonun sonunda da bu açıkça belli oluyor. Beni ezmeye çalışırken motorumu da eziyor. Sonunda gittiler kaçtılar zaten. Gerekli hukuki mücadeleyi başlattık. Şikayetçi olduk. Adalete güveniyorum. İnşallah herkes ettiğini bulacaktır" dedi.

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