Ataşehir'de yolda tartıştıkları motokuryeyi böyle darbettiler! İşte o anlar | Video
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Ataşehir'de cip sürücüsü ve yanındaki kişi, trafikte tartışma yaşadığı motokuryeyi darbetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay cep telefonu kamerasına kaydedildi. Saldırganlardan şikayetçi olan motokurye adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.
"DİREKT ARABADAN İNİP HAKARETLER SAVURUP BANA 2 KİŞİ SALDIRDI, DARBETTİ"
Yaşadıklarını anlatan Oğuzhan Susuz, "Siparişimi aldım. Yolda giderken önüme bir sokaktan okul taşıtı çıktı. Okul taşıtı sürücüsüyle sözlü bir münakaşaya girdik. Sözlü münakaşaya girdikten sonra arkamda o araç yoktu. Beni bekleyen hiç bir araç yoktu. Motoruma bindim kaskımı takacağım sırada başka bir araç geldi arkama kornaya bastı. Ben de kaskımı takıp yola devam edecektim. Kornaya bastıktan sonra ben de 'Bekle' diye kendisine söyledim. 'Bekle' dedikten sonra bir daha uzunca bir sefer kornaya bastı. Bir daha 'bekle' dedim. Direkt arabadan inip hakaretler savurup bana 2 kişi saldırdı, darbetti. Yani bizler ekmeğimizin peşindeyiz. Bu tür olayları onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Tek hedef bendim. Oradakiler olmasaydı ben şu an bu röportajı veremiyor olabilirdim. Başıma tekmeler savurdular. Motorumu ezdiler. Hatta videonun sonunda da bu açıkça belli oluyor. Beni ezmeye çalışırken motorumu da eziyor. Sonunda gittiler kaçtılar zaten. Gerekli hukuki mücadeleyi başlattık. Şikayetçi olduk. Adalete güveniyorum. İnşallah herkes ettiğini bulacaktır" dedi.