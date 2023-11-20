Video Yaşam Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video
Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video

Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video

20.11.2023 | 10:02

Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu sonbaharda doğanın hayran bırakan tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Bitki çeşitliliği ve mest eden görüntüsüyle dikkat çeken alandaki kartpostallık manzara ise havadan görüntülendi.

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Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla sonbaharda vatandaşları ağırlıyor. "Canlı Açık Ağaç Müzesi" olarak da adlandırılan arboretuma yakınları ve çocuklarıyla gelen vatandaşlar, alanda doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfinin yaşadı. Kimi vatandaşlar kuş sesleri eşliğinde alanı gezerken kimileri sararmış yaprakların olduğu alanlarda fotoğraf çekildi. Alanda kartpostalları aratmayan manzara ise havadan görüntülendi. Farklı türde çok sayıda bitkinin bulunduğu arboretumdaki mest eden manzara havadan görüntülerle de gözler önüne serildi.

"ÇIKARKEN HOMURDANARAK ÇIKIYORUM, BURALARI GÖRÜNCE DE MEMNUN KALIYORUM"
Alana eşiyle birlikte Ataköy'den geldiğini söyleyen Aysun İpek, doğayla iç içe sakin bir nokta olduğunu ifade ederek, "Çok güzel, bayıldık, herkese tavsiye ederim" dedi. Tüm İstanbulluları arboretumu görmeye davet eden Abdülkadir İpek ise "Olağanüstü, İstanbulluların haberi yok, Ataköy'de yaşıyoruz, doğma büyüme İstanbullu arkadaşlarım var. Anlatıyorum gezdiğimiz yerleri insanların haberleri yok. Tavsiye kelimesi zayıf kalır, yaşamak lazım burada harika bir yer. Dünyayı gezdim, havacıyım, ülkemiz bambaşka. Evden çıkarken homurdanarak çıkıyorum, buraları görünce de memnun kalıyorum" diye konuştu.

"İNSANIN BURADA RUHU DİNLENİYOR"
Eşi ve kızıyla birlikte alanı ziyarete gelen Fehmi Çivici, "Çok güzel bir doğa harikası, tabloları hep piyasada görüyorduk şimdi burayı canlı olarak yaşıyoruz. Benim ikinci gelişim, eşim ve kızım ilk defa geliyorlar. Harika bir güzellik, tavsiye ederiz tabi buradan daha güzel bir şey olamaz. İnsanın burada ruhu dinleniyor. İnsanların kafaca rahat olabileceği bir yer. Hem de böyle sonbahar ki ağaç yaprakları, renkleri de değişiyor. Son derece güzellik var, gelmelerini öneririm" ifadelerini kullandı.

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