Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video
Kayseri’de 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Memleket Hastanesi' olarak açılan hastane binası 1 asırdır ayakta duruyor. Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 2009 yılında restore edilen bina hastane olarak kullanılmaya devam ediyor.
Akbeyaz, bünyelerinde bulunan tarihi binanın 100 yaşına girmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Bugün burada düzenlediğimiz program bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu yıl biliyorsunuz ki Cumhuriyeti'miz 100 yaşında. Bundan tam 100 yıl önce tam bugün 14 Ekim'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri'ye gelerek, hastanemizi 'Memleket Hastanesi' olarak hizmete açmıştı. Bizde aslına uygu olarak restore edilen hastanede hastalarımıza en güzel hizmeti verebilmek için gayret içerisindeyiz. Hem Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü hem de hastanemizin açılışının 100'üncü yıl dönümü bizleri gururlandırıyor. Tüm Kayseri halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi.
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