Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video 14.10.2024 | 16:16 Kayseri’de 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Memleket Hastanesi' olarak açılan hastane binası 1 asırdır ayakta duruyor. Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 2009 yılında restore edilen bina hastane olarak kullanılmaya devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

14 Ekim 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılan 'Memleket Hastanesi' bugün 100. yaşına girdi. 2009 yılında Acıbadem Sağlık Grubu tarafından aslına uygun olarak restore ettirilen tarihi bina yeniden hastane olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Acıbadem Kayseri Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, bina hakkında bilgiler verdi. Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hizmet veren tarihi binanın ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Memleket Hastanesi' olarak açıldığını dile getiren Akbeyaz, tarihi binanın faal olarak Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde hizmet vermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti.Akbeyaz, bünyelerinde bulunan tarihi binanın 100 yaşına girmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Bugün burada düzenlediğimiz program bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu yıl biliyorsunuz ki Cumhuriyeti'miz 100 yaşında. Bundan tam 100 yıl önce tam bugün 14 Ekim'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri'ye gelerek, hastanemizi 'Memleket Hastanesi' olarak hizmete açmıştı. Bizde aslına uygu olarak restore edilen hastanede hastalarımıza en güzel hizmeti verebilmek için gayret içerisindeyiz. Hem Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü hem de hastanemizin açılışının 100'üncü yıl dönümü bizleri gururlandırıyor. Tüm Kayseri halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi.