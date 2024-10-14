Video Yaşam Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video
Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video

Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video

14.10.2024 | 16:16

Kayseri’de 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Memleket Hastanesi' olarak açılan hastane binası 1 asırdır ayakta duruyor. Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 2009 yılında restore edilen bina hastane olarak kullanılmaya devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
14 Ekim 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılan 'Memleket Hastanesi' bugün 100. yaşına girdi. 2009 yılında Acıbadem Sağlık Grubu tarafından aslına uygun olarak restore ettirilen tarihi bina yeniden hastane olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Acıbadem Kayseri Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, bina hakkında bilgiler verdi. Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hizmet veren tarihi binanın ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Memleket Hastanesi' olarak açıldığını dile getiren Akbeyaz, tarihi binanın faal olarak Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde hizmet vermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti.
Akbeyaz, bünyelerinde bulunan tarihi binanın 100 yaşına girmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Bugün burada düzenlediğimiz program bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu yıl biliyorsunuz ki Cumhuriyeti'miz 100 yaşında. Bundan tam 100 yıl önce tam bugün 14 Ekim'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri'ye gelerek, hastanemizi 'Memleket Hastanesi' olarak hizmete açmıştı. Bizde aslına uygu olarak restore edilen hastanede hastalarımıza en güzel hizmeti verebilmek için gayret içerisindeyiz. Hem Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü hem de hastanemizin açılışının 100'üncü yıl dönümü bizleri gururlandırıyor. Tüm Kayseri halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridinden Esra Erol’a tehdit: Senin canını alacağım! | Video 00:17
Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridinden Esra Erol’a tehdit: "Senin canını alacağım!" | Video 14.10.2024 | 16:42
Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video 04:09
Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video 14.10.2024 | 16:16
Çatıdaki yangını hortumla söndürmeye çalıştı | Video 03:13
Çatıdaki yangını hortumla söndürmeye çalıştı | Video 14.10.2024 | 16:15
KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı | Video 03:39
KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı | Video 14.10.2024 | 16:15
İzmir’de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video 00:56
İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video 14.10.2024 | 16:15
Yola düşen telefonunu almak isterken canından oluyordu! Feci kaza kamerada | Video 00:15
Yola düşen telefonunu almak isterken canından oluyordu! Feci kaza kamerada | Video 14.10.2024 | 16:15
Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video 02:06
Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video 14.10.2024 | 16:15
Büyükçekmece’de drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 01:00
Büyükçekmece’de drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 14.10.2024 | 15:04
Sefaköy’de metrobüs yangını | Video 00:34
Sefaköy'de metrobüs yangını | Video 14.10.2024 | 15:04
SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar ile Narin’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 17:14
SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar ile Narin’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2024 | 13:26
Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video 02:03
Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video 14.10.2024 | 12:51
Bahçelievler’de İETT otobüsü ağaca böyle çarptı: 7 yaralı | Video 03:43
Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca böyle çarptı: 7 yaralı | Video 14.10.2024 | 10:33
Yüksekova’da kuş cenneti alev alev yandı | Video 01:07
Yüksekova'da kuş cenneti alev alev yandı | Video 14.10.2024 | 08:58
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 91 şüpheli tutuklandı | Video 00:44
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 91 şüpheli tutuklandı" | Video 14.10.2024 | 08:58
Marmaris’te şehrin göbeğindeki palalı kavga kamerada | Video 00:39
Marmaris'te şehrin göbeğindeki palalı kavga kamerada | Video 14.10.2024 | 08:57
Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02:29
Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı | Video 14.10.2024 | 08:57
Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaraladığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:00
Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaraladığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2024 | 08:57
10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş böyle çarptı: 11 yaralı | Video 01:17
10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş böyle çarptı: 11 yaralı | Video 14.10.2024 | 08:57
Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru! 05:25
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru! 14.10.2024 | 00:05
Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru! 03:24
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru! 14.10.2024 | 00:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA