Ateş jeli ile oynayan çocuklar kamyonetin yanmasına neden oldu | Video 14.03.2024 | 12:13 Arnavutköy’de bir grup arkadaş marketten aldıkları ateş yakmak için kullanılan kimyasal jeli oyun oynamak amacıyla bir kamyonete döktükten sonra ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde park halinde olan Umut Tayfun Şimşek isimli kişinin kullandığı kamyonet park halindeyken, yaşları 18'den küçük olan Y.Ç. ve İ.A. isimli 2 çocuk tarafından ellerinde bulunan mangal jeli dökülerek yakıldı. Kamyonet alev alev yanarken panik yaparak korkan çocuklar bir yandan aracı söndürmeye çalıştı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşanılanları anlatan mahalle esnaflarından Fikret Köroğlu, "Gece saatlerinde çocuklar bir araç yaktı burada. Arabanın altına benzin gibi bir şey atmışlar herhalde araç bir anda alev aldı. Mangal jeli mi, yanıcı başka bir madde mi belli değil yaşları küçük olan çocuklar yapmışlar geçen araçlar müdahale etti ve söndürmeye çalıştı yangını. Ben duydum burada değildim iş yerim kapalıydı" ifadelerini kullandı.