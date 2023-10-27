Atık maddeler yangına neden oldu! Otelin kamelyası güçlükle söndürüldü | Video
Antalya'da bir binanın yanındaki atık maddelerin tutuşması sonucu alev alan otelin kamelyası güçlükle söndürüldü. Otel görevlileri bölgedeki çöplerden isyan etti.
Otel görevlisi Ayşe Atalay, "Otelin içindeydik. Patlama sesi geldi. Bir şeyler atıldı veya birinin düşütünü zannettim. Dışarı çıktım alevler gelmiş. Bir şey yapamadık. Oradaki çöplerden rahatsızı, hep bir şeyler atılıyor. O kadar otelde can kaybı olabilirdi. Otelin kenarı da yandı. Bizde müdahale ettik" dedi.
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