Atık üründen yüksek teknoloji ile işlem yaparak ilaç etken maddeleri ürettiler

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Karadeniz bölgesinde çay üretimi ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan atık maddeleri yüksek teknoloji ile işleyen AR-GE firması, çeşitli ilaç etken maddeleri üretti.
Her yıl özellikle Karadeniz bölgesinde çay üretimi sırasında ortaya çıkan atık maddeler üzerine bir çalışma yapan AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, geliştirdikleri yeni sistem ile bu maddelerden yüksek oranda ilaç etken maddeleri üretmeyi başardı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Faruk Durukan, "Karadeniz yöremizde çayların yüzde 10 ile yüzde 15 arasında çayın dışında kalan kullanılmayan, ekonomik değeri olmayan bir kısım vardı. Bunlar çay olamıyor. Yani bu çayı olmayan malzemelerden antioksidanları alarak yeni ilaç etken maddeleri ürettik. Zaten dünya artık yeni doğal antioksidanlar üzerine gidiyor. Bu da bizim attıklarımızı ekonomiye katılmasıdır" dedi.
Çay üretiminde elde edilen atık maddelerden yüksek kazanımlı etken maddeler elde edilebildiğini ifade eden Faruk Durukan, "Burada çok kıymetli etken maddeler var. Bu quercetin gibi, gallic asit gibi, caffeic asit gibi 7-8 tane testip etken maddeler var. Tabii bunların içerisinde en etkilerler başta gallic asit dediğimiz etken madde geliyor. Gallic asit bunlar antioksidan değerleri çok yüksek malzemeler. Bizim yaptığımız bu çalışma da, doğal antioksidanlar elde etmek, özellikle de bunları atıklardan elde etmek" dedi.