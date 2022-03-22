Video Yaşam ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı: O anlar kameraya yansıdı | Video
ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı: O anlar kameraya yansıdı | Video

ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı: O anlar kameraya yansıdı | Video

22.03.2022 | 08:52

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Esenyurt’ta ATM’lere dadanan bir dolandırıcı, kendine has yöntemiyle onlarca vatandaşın parasını çaldı. Önce kartı sonra parayı veren ATM’leri mesken tutan şahıs, “ATM bozuk." diyerek ortalığı karıştırdı. Vatandaşın gitmesinin ardından ise paraları alan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

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Esenyurt Meydanı'nı mesken tutan ATM faresi, onlarca vatandaşı kendine has yöntemiyle kandırdı. Önce kart sonra para veren ATM'lerde, vatandaşlara para çekecekmiş gibi yaklaşan Necati Ö. (37) isimli dolandırıcı, yardım etme bahanesiyle kargaşa çıkarttı. Ardından ise "Bu ATM bozuk" diyen şahıs, hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşı, kartını vererek başka bankamatiğe yolladı. Aradan geçen saniyelerde ATM'ye geri dönen şahıs, vatandaşların parasını alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anları ise bankamatiklerin kamerası saniye saniye kayıt altına aldı.

16 KİŞİYİ AYNI YÖNTEMLE KANDIRDI
Para çekmek için başka ATM'lere giden vatandaşlar, hesaplarında para olmadığını anlayınca dolandırıldığını anladı. Yaşanan olay sonrasında karakola giden vatandaşlar, dolandırıcı şahıstan şikâyetçi olurken, Esenyurt Polis Merkezi Suç Araştırma Görevlileri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şahsın kimliği tespit edilirken, rutin devriye görevini yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aynı yöntemle 16 kişiyi dolandırdığı tespit edilen Necati Ö. isimli şahıs, Emniyetteki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

"BANKAYI ARADIĞIMDA DOLANDIRILDIĞIMI ÖĞRENDİM"
Nasıl dolandırıldığını anlatan Bahar Saynık, "Benim bankamın ATM'si bozuk olduğu için başka bir bankanın ATM'sine gittim. Daha sonrasında arkamda bir adam belirdi. Şahıs bana ramazan dolayısıyla bu bankamatikten para çekilmediğini söyledi. Tabii bu sırada ben kartımı takıp para çekmeye çalışmıştım. Daha sonra arkamdan tuşlara basarak bana müdahale etti. Ben de adamın arkamda olmasından rahatsız oldum ve kartımı alarak başka bir ATM'ye gittim. Hatta giderken de arkamdan geliyor mu diye baktım. O sırada ATM'de kendi işlemini yaptığını gördüm. Meğerse o sırada beni paramı alıyormuş. Tabii ben şüphelenmeyerek başka bir ATM'ye gittim ve baktığımda hesabımdaki bin 600 TL'nin olmadığını gördüm. Daha sonrasında bankayı arayarak "Paramı ATM mi yuttu?" diye sordum. Onlar da bana paranın çekilmiş olduğunu söyleyince olayı anladım. Ben de bunun üzerine hemen karakola gelerek şikayetçi oldum. Sağ olsun polis ekipleri benim çok güzel ilgilenerek ifademi aldı. Aradan belli bir süre geçtikten sonra da beni arayarak şahsın teşhisi için çağırdılar. Ben de şahsın o olduğunu söyledim. Bugün de şahsın tutuklandığını öğrendim" dedi.

"EMEKLİ MAAŞIMI ÇALDILAR"
Yardım bahanesiyle yanına gelen dolandırıcının emekli maaşını çaldığını söyleyen Harun Reşit Fora, "Ben postanenin ATM'sinden para çekmek istedim. O sırada yanıma gelen bir şahıs, postane ATM'sinde para olmadığını görünce "Gel buradan çek paranı" dedi. Ben de ona "Ben bunu kullanmasını bilmiyorum" dedim. O da bana yardımcı olacağını söyledi ve kartımı verdim. Birtakım işlemler yaptı ve bana "Yaklaşık 50 TL" para çekiyor dedi. Ben de başka zaman paramı çekeceğimi söyleyerek ayrıldım oradan. Daha sonra postaneye giderek paramı çekmek istediğimde hesabımda para olmadığını, ATM'den çekildiğini söylediler. Daha sonrasında karakola gelerek ifade verdim ve 6 ay sonra şahsı yakalamışlar" dedi.

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