Video Yaşam ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video
ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video

ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video

09.12.2021 | 11:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video 00:32
ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video 09.12.2021 | 11:25
Kars’ta kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar | Video 05:54
Kars'ta kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar | Video 09.12.2021 | 10:23
Tramvay yolunda akıl almaz kaza kamerada: Saniyelerle ölümden döndü | Video 01:27
Tramvay yolunda akıl almaz kaza kamerada: Saniyelerle ölümden döndü | Video 09.12.2021 | 10:42
Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video 00:50
Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video 09.12.2021 | 10:50
Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi | Video 01:02
Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi | Video 09.12.2021 | 10:42
Kucağında çocukla yanan evden çıkmayan vatandaş görenleri hayret ettirdi! O anlar kamerada | Video 00:25
Kucağında çocukla yanan evden çıkmayan vatandaş görenleri hayret ettirdi! O anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 10:37
Şanlıurfa’da kuşların gökyüzünde dansı | Video 01:28
Şanlıurfa'da kuşların gökyüzünde dansı | Video 09.12.2021 | 10:46
Bursa’da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı | Video 00:19
Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı | Video 09.12.2021 | 10:42
Ev küle döndü, Türk Bayrağı zarar görmedi | Video 00:25
Ev küle döndü, Türk Bayrağı zarar görmedi | Video 09.12.2021 | 10:42
Tramvay yolunda akıl almaz kaza! Yayanın saniyelerle ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 01:27
Tramvay yolunda akıl almaz kaza! Yayanın saniyelerle ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 10:33
İzmir’de jandarma’dan yılbaşı öncesi bandrolsüz içki operasyonu | Video 01:53
İzmir'de jandarma'dan yılbaşı öncesi bandrolsüz içki operasyonu | Video 09.12.2021 | 10:21
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi | Video 02:40
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi | Video 09.12.2021 | 10:24
Silahlı saldırı anı ve pes dedirten sakinlik kamerada | Video 01:16
Silahlı saldırı anı ve pes dedirten sakinlik kamerada | Video 09.12.2021 | 10:24
Kuyumcu hırsızı operasyonla yakalandı | Video 00:50
Kuyumcu hırsızı operasyonla yakalandı | Video 09.12.2021 | 10:10
Yenibosna’da metrobüs arızası vatandaşları isyan ettirdi! | Video 02:15
Yenibosna’da metrobüs arızası vatandaşları isyan ettirdi! | Video 09.12.2021 | 10:00
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi | Video 02:40
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi | Video 09.12.2021 | 10:00
Bursa’da ev alev topuna döndü, arabayı yanmaktan böyle kurtardılar | Video 03:01
Bursa'da ev alev topuna döndü, arabayı yanmaktan böyle kurtardılar | Video 09.12.2021 | 09:55
Genç kız 4’üncü kattan aşağıya düştü! Olay sonrası yaşananlar kamerada | Video 04:02
Genç kız 4'üncü kattan aşağıya düştü! Olay sonrası yaşananlar kamerada | Video 09.12.2021 | 09:55
İstanbul’da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var | Video 00:47
İstanbul’da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var | Video 09.12.2021 | 09:56
Bağcılar’da motosiklet hırsızları kamerada | Video 00:35
Bağcılar'da motosiklet hırsızları kamerada | Video 09.12.2021 | 09:52

İstanbul’da banka ATM’lerine yerleştirdikleri aparatla paranın sıkışmasını sağlayarak büyük bir vurgun yapan 5 kişilik şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Zanlıların, levye, maşa ve cımbız gibi aletlerle ATM’de sıkışan paraları çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni bir yönteme başvuran dolandırıcılar görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre, İstanbul'da banka ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla paranın sıkışmasını sağlayan ve bu yöntemle cihazda sıkışan paraları levye, maşa ve cımbız gibi aletlerle çekerek bankaları dolandıran yeni bir şebeke tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan suç duyurusuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bir bankaya ait ATM'lerin para yatırma kısmına levye, maşa, cımbız gibi aletler ile müdahale edilerek cihazda sıkışmış olan paraların alındığını tespit eden emniyet ekipleri, faillerin kimlik ve eşkallerini tek tek belirledi. Şebeke üyelerinin, eylemlerini daha önceden ATM'ye yerleştirilen bir aparat ile paranın sıkışmasını sağlayarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, şebekenin ne kadar vurgun yaptığı henüz açıklanmadı.

Polisteki ifade işlemleri sona eren zanlılar, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şebeke üyelerinden G.Y. hakkında "Adli Kontrol" hükümleri uygulanırken, N.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan dolandırıcılık şebekesine mensup şüphelilerin, levye, maşa ve cımbız gibi aletlerle banka ATM'sinde sıkışan paraları çekme anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA