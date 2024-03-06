ATM’de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti | Video
Yozgat’ta esnaf Tamer Kahraman, para çekmek için gittiği bankamatiğin para haznesinde bulduğu 19 bin 800 lirayı sahibine iletilmek üzere banka görevlilerine teslim etti.
Tamer Kahraman, yaptığının bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek, "Para çekmek için bankamatiğe gittiğimde para haznesinde yüklü miktarda paranın olduğunu gördüm. Parayı alıp hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Benden önceki banka müşterisinin para yatırmak için ATM'ye geldiğini, para yatırma işlemini tamamlamak için onay tuşuna basmadan ATM'yi terk ettiğini banka yetkilileri bana söyledi. Banka yetkilileri bugün iş yerime geldi ve tutanak tutup parayı teslim aldılar" dedi.
Kahraman, ATM'lerde işlemleri bitene kadar vatandaşları mutlaka beklemeleri konusunda uyardı.
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