Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 16.09.2025 | 12:34 Başakşehir İkitelli’de bulunan Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi’ndeki çinko kaplama atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, alevlerin yükseldiği binada, işçilerin dışarı çıkmak yerine sigara içerek cep telefonlarıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Başakşehir İkitelli'de bulunan Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi'ndeki çinko kaplama atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın esnasında binadaki işçiler tahliye edilmedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında, atölyede maddi hasar meydana geldi. O anlarda, aynı binada çalışan işçilerin dışarıya çıkmak yerine sigara içerek cep telefonlarıyla itfaiye ekiplerinin çalışmalarını kaydetmesi kameralara yansıdı.