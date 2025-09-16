Video Yaşam Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video

Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video

16.09.2025 | 12:34

Başakşehir İkitelli’de bulunan Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi’ndeki çinko kaplama atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, alevlerin yükseldiği binada, işçilerin dışarı çıkmak yerine sigara içerek cep telefonlarıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Başakşehir İkitelli'de bulunan Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi'ndeki çinko kaplama atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın esnasında binadaki işçiler tahliye edilmedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında, atölyede maddi hasar meydana geldi. O anlarda, aynı binada çalışan işçilerin dışarıya çıkmak yerine sigara içerek cep telefonlarıyla itfaiye ekiplerinin çalışmalarını kaydetmesi kameralara yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 03:36
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 16.09.2025 | 12:34
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 04:37
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 16.09.2025 | 11:10
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 08:45
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 16.09.2025 | 11:10
Esenyurt’ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 03:34
Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 16.09.2025 | 11:10
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 01:37
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 16.09.2025 | 11:09
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 04:05
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 16.09.2025 | 11:09
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 00:45
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.09.2025 | 10:32
Can Holding’e yönelik ’kara para’ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 03:11
Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 16.09.2025 | 09:01
Bakan Yerlikaya: 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 01:22
Bakan Yerlikaya: "1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 16.09.2025 | 09:00
Malatya’da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 01:26
Malatya'da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 16.09.2025 | 09:00
İstanbul Bayrampaşa’da metrobüs yangını 01:44
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını 16.09.2025 | 07:42
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 01:10
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 15.09.2025 | 16:42
Altınova Belediyesi’nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:11
Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.09.2025 | 15:58
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 00:50
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 15.09.2025 | 15:45
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 00:26
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 15.09.2025 | 15:45
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 01:13
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 15.09.2025 | 15:33
Buca’da çöp isyanı: Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum | Video 08:04
Buca'da çöp isyanı: "Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum" | Video 15.09.2025 | 14:11
Operatör damada eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar | Video 04:45
Operatör damada eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar | Video 15.09.2025 | 13:38
Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video 02:17
Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video 15.09.2025 | 13:38
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 01:19
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 15.09.2025 | 13:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY