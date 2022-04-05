Video Yaşam ATT Büşra o bebeğe süt annelik yapmıştı! Nisa bebeğin annesi adliyeye sevk edildi | Video
ATT Büşra o bebeğe süt annelik yapmıştı! Nisa bebeğin annesi adliyeye sevk edildi | Video

ATT Büşra o bebeğe süt annelik yapmıştı! Nisa bebeğin annesi adliyeye sevk edildi | Video

05.04.2022 | 13:03

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Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebeği annesi Ebru S. boş bir araziye terk etmişti. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz ise Nisa bebeğe süt annelik yapmıştı. O bebekten bugün acı haber geldi. Anne Ebru S. ise adliyeye sevk edildi.

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