ATT Büşra o bebeğe süt annelik yapmıştı! Nisa bebeğin annesi adliyeye sevk edildi | Video

Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebeği annesi Ebru S. boş bir araziye terk etmişti. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz ise Nisa bebeğe süt annelik yapmıştı. O bebekten bugün acı haber geldi. Anne Ebru S. ise adliyeye sevk edildi.