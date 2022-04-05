ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
10:01
00:26
01:08
Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi 05.04.2022 | 11:27
00:14
01:23
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar 05.04.2022 | 11:18
04:42
10:11
Atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 05.04.2022 | 10:18
00:15
01:20
00:43
Van’daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı | Video 05.04.2022 | 08:42
02:12
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı | Video 05.04.2022 | 08:45
01:58
02:16
İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı | Video 05.04.2022 | 08:41
06:07
00:33
Alişan'ın kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video 04.04.2022 | 18:54
00:10
Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video 04.04.2022 | 17:05
01:17
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı! | Video 04.04.2022 | 16:42
00:33
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapısında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 04.04.2022 | 16:30
İstanbul'da Acil Teknisyeni Büşra Durmaz'ın Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk eden anne Ebru S. gözaltına alındı. Vicdansız annenin bebeğini terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddiası ortaya atıldı. Ebru S. ""Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" diye konuştu. Sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilen Nisa bebek ise yoğun bakıma kaldırıldı.