Attığı drift 20 bin liraya patladı | Video
Karabük'te akaryakıt istasyonunda sürücüsü drift yapan bir otomobilin plakasına 20 bin 342 lira para cezası kesildi.
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