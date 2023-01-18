Video Yaşam Attığı drift pahalıya mal oldu | Video
Attığı drift pahalıya mal oldu | Video

Attığı drift pahalıya mal oldu | Video

18.01.2023 | 10:57

Bursa'da drift atarak ilerleyen lüks otomobil, cep telefon kamerasına yansıdı. Polisler sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesti.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıktan drift atarak kalkan lüks trafiği tehlikeye atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.

Öte yandan sivil trafik ekipleri yapılan tespit ve şikayetin ardından araç sürücüsüne drift atmaktan 20 bin 342 lira ceza kestiler

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