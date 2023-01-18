Attığı drift pahalıya mal oldu | Video
Bursa'da drift atarak ilerleyen lüks otomobil, cep telefon kamerasına yansıdı. Polisler sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesti.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıktan drift atarak kalkan lüks trafiği tehlikeye atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.
Öte yandan sivil trafik ekipleri yapılan tespit ve şikayetin ardından araç sürücüsüne drift atmaktan 20 bin 342 lira ceza kestiler
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