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OTOMATİK OYNAT
00:44
08:10
10:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Kasım 2022 Salı atv izle! | Video 01.11.2022 | 10:23
03:07
Patlayan su borusu asfaltı yerinden söküp yolları göle çevirdi | Video 01.11.2022 | 10:15
00:57
Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 01.11.2022 | 09:59
04:14
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video 01.11.2022 | 09:35
01:02
Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı | Video 01.11.2022 | 09:33
02:47
Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı | Video 01.11.2022 | 09:24
01:50
01:36
İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01.11.2022 | 08:55
00:46
Bilecik'te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 01.11.2022 | 08:43
01:50
İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01.11.2022 | 08:42
03:56
İstanbul'da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01.11.2022 | 08:42
01:41
Rize'de yayla evinin kundaklandığı iddiası | Video 01.11.2022 | 00:00
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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video 31.10.2022 | 23:48
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Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti | Video 31.10.2022 | 23:39
05:56
Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı | Video 31.10.2022 | 21:10
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Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza | Video 31.10.2022 | 16:51
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Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 31.10.2022 | 16:05
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Kasım 2022 Salı atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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