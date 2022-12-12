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Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video 12.12.2022 | 10:47
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09:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 12.12.2022 | 10:21
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Bursa'da yunus timlerinden nefes kesen operasyon | Video 12.12.2022 | 09:20
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Köpeklerden kaçan dağ keçisi evin damına çıktı | Video 12.12.2022 | 09:23
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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: 22 gözaltı | Video 12.12.2022 | 09:22
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Adana'da otelin terasında çıkan yangın, hasara neden oldu | Video 12.12.2022 | 08:46
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Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı | Video 12.12.2022 | 08:52
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Antalya'daki sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi | Video 12.12.2022 | 08:43
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Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 11.12.2022 | 23:21
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Meksika’da 6 büyüklüğünde deprem | Video 11.12.2022 | 20:09
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Aralık 2022 Pazartesi atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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