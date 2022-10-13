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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
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Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 13.10.2022 | 09:16
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Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.10.2022 | 09:24
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Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 13.10.2022 | 09:09
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41
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Ataşehir’de kamyonet şoförü dükkana daldı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41
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Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu | Video 13.10.2022 | 01:29
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ekim 2022 Perşembe atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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