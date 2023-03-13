atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mart 2023 Pazartesi atv izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
ATV CANLI YAYIN
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Bilecik'te minibüs dere yatağına uçtu: 13 kişi yaralandı | Video 13.03.2023 | 11:59
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Sahte doktor sahte muayenehanede yakalandı | Video 13.03.2023 | 11:52
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Depremde ailesini kaybetti, kızının sesli mesajlarıyla yıkıldı | Video 13.03.2023 | 11:35
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Gölköy Baraj Gölü tamamen doldu | Video 13.03.2023 | 10:59
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Deprem uzmanı açıkladı: “Marmara’da 6.5’in üzerinde deprem olmaz” | Video 13.03.2023 | 11:20
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Geyiktepesi'nde depremde dev yarık ve çatlaklar oluştu | Video 13.03.2023 | 10:59
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Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi | Video 13.03.2023 | 10:20
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 13.03.2023 | 10:24
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Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı | Video 13.03.2023 | 09:34
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Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video 13.03.2023 | 09:33
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Hem imalat hem satış yapıyorlardı… Silahlarla yakalandılar | Video 13.03.2023 | 09:34
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Osmaniye’de aileler konteyner kente yerleşmeye başladı | Video 13.03.2023 | 09:28