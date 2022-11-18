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Dağ eteklerindeki sis bulutları böyle görüntülendi | Video 18.11.2022 | 10:20
10:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Kasım 2022 Cuma atv izle! | Video 18.11.2022 | 10:20
00:58
İki grup arasında çıkan kavgada kendi sopasıyla böyle dayak yedi | Video 18.11.2022 | 10:19
02:03
Erzurum’da ‘Girdap’ operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.11.2022 | 09:56
00:45
00:58
İki grup arasında çıkan kavgada kendi sopasıyla böyle dayak yedi | Video 18.11.2022 | 09:41
02:14
Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı | Video 18.11.2022 | 09:41
14:00
07:45
Osmanlı dönemine ait antikalar görücüye çıktı | Video 18.11.2022 | 09:18
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05:53
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı | Video 18.11.2022 | 08:56
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Muğla'da 4.1 şiddetinde deprem | Video 18.11.2022 | 08:32
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Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı | Video 17.11.2022 | 23:55
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Kadıköy Söğütlüçeşme'deki metrobüs kazası kamerada | Video 17.11.2022 | 15:54
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Son Dakika: Gaziantep'te minibüs yoldan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 17.11.2022 | 14:53
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Kasım 2022 Cuma atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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