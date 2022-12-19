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OTOMATİK OYNAT
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Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 11:39
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02:17
Sulama kanalından eşek kafası ve sakatatları çıktı | Video 19.12.2022 | 10:41
00:34
10:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 19.12.2022 | 10:48
02:33
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01:14
Adana'da dere yatağında eşek başı ve kemikleri bulundu | Video 19.12.2022 | 09:57
03:20
Erzincan’da sis ve soğuk hava etkili oluyor | Video 19.12.2022 | 09:43
02:10
Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 19.12.2022 | 09:26
04:18
Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı | Video 19.12.2022 | 08:59
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Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 19.12.2022 | 08:36
01:03
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı | Video 19.12.2022 | 08:36
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Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 18.12.2022 | 21:35
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Aralık 2022 Pazartesi atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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Müge Anlı'ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Müge Anlı" | Video