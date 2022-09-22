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11:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Eylül 2022 Perşembe atv izle! | Video 22.09.2022 | 11:18
06:20
İstanbul'da sıcaklık düştü; montlar dolaptan çıktı | Video 22.09.2022 | 11:03
01:10
01:10
Kağıthane'de ışık ihlali kazası kamerada | Video 22.09.2022 | 10:35
01:53
Esenyurt'ta hırsızlıkla suçladığı müşterilerine ateş etti: 2 yaralı | Video 22.09.2022 | 10:25
03:10
06:06
Son Dakika: FETÖ'nün kritik isminin izi bulundu | Video 22.09.2022 | 10:18
01:51
01:09
04:39
İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67 | Video 22.09.2022 | 09:21
10:18
Marmaris'teki orman yangınına havadan söndürme çalışmaları başladı | Video 22.09.2022 | 08:37
01:14
Marmaris'te orman yangınında 2'nci gün | Video 22.09.2022 | 08:47
01:25
Erzincan'daki anız yangını çevreye sirayet etmeden söndürüldü | Video 22.09.2022 | 08:37
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Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 7 patlama | Video 22.09.2022 | 00:20
06:19
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Gurbetçinin evini soyan hırsız tutuklandı | Video 21.09.2022 | 16:44
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Son Dakika: Denizli'de helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var | Video 21.09.2022 | 16:36
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İntihara teşebbüs eden kadını, jandarma ölümün kıyısından aldı | Video 21.09.2022 | 16:05
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