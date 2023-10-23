atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Ekim 2023 Pazartesi atv izle! | Video
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Ekim 2023 Pazartesi atv izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Ekim 2023 Pazartesi atv izle! | Video 23.10.2023 | 12:09
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video 23.10.2023 | 11:46
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Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 23.10.2023 | 11:18
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Belaruslu genç kadın Taksim'de "Koca arıyorum" dövizi açtı | Video 23.10.2023 | 10:19
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Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti | Video 23.10.2023 | 10:26
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Gündüz tespit edip gece çaldılar! Hepsi yakalanıp tutuklandı | Video 23.10.2023 | 10:36
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Adana'da 'torbacı' operasyonuna 2 tutuklama | Video 23.10.2023 | 10:03
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Edirne’de bir evin bahçesinde onlarca göçmen yakalandı | Video 23.10.2023 | 09:58
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Alevler içinde kalan ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.10.2023 | 09:58
00:46
Karısını silahla öldürdü, ardından intihar etti | Video 23.10.2023 | 09:46
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Yüksekova polisinden huzur uygulaması | Video 23.10.2023 | 09:41
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Koyun sürüsü şehir merkezinden geçti | Video 23.10.2023 | 08:52
01:49
6 ilde kafes operasyonu! 55 kişi yakalandı | Video 23.10.2023 | 08:52
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Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 22.10.2023 | 22:26
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Ağaçta asılı kalan yabancı uyruklu paraşütçü böyle kurtarıldı 22.10.2023 | 18:41
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Edirne’de ölü caretta caretta karaya vurdu 22.10.2023 | 18:29