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Tekirdağ’da pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı | Video 25.11.2022 | 10:53
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İşe gitmek için yola çıktı, seyir halindeyken aracı böyle yandı | Video 25.11.2022 | 10:47
03:11
Takaron Vadisi'ndeki dehlizler heyecanlandırdı | Video 25.11.2022 | 10:17
10:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Kasım 2022 Cuma atv izle | Video 25.11.2022 | 10:19
01:08
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Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye | Video 25.11.2022 | 10:13
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Operasyon anları kamerada | Video 25.11.2022 | 10:13
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Adana’da organize suç örgütü operasyonu kamerada | Video 25.11.2022 | 09:17
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Edirne'de alevler göğe yükseldi, tarihi konak küle döndü | Video 25.11.2022 | 08:51
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Ordu'da cinayet! Tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti | Video 25.11.2022 | 08:46
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı | Video 25.11.2022 | 08:39
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Endonezya’da 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 24.11.2022 | 18:03
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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.11.2022 | 16:54
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Silifke'de yağışla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı | Video 24.11.2022 | 15:39
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Kapkaç çetesi, polisin 350 saatlik kamera takibi sonucu çökertildi | Video 24.11.2022 | 15:38
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