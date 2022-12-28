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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 28.12.2022 | 11:05
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7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 28.12.2022 | 10:28
10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 28.12.2022 | 10:32
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Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 10:28
02:19
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01:44
Mersin'de tefeci operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:16
02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 09:56
01:54
Beylikdüzü'nde ATM yanında unutulan çeyiz parasını böyle aldı | Video 28.12.2022 | 09:48
01:45
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2022 | 09:23
02:28
03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı | Video 28.12.2022 | 08:48
03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 28.12.2022 | 08:55
01:59
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 28.12.2022 | 08:56
02:28
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 28.12.2022 | 08:47
02:00
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 28.12.2022 | 08:55
01:20
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 27.12.2022 | 22:49
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Bitlis’te hilal mest etti | Video 27.12.2022 | 20:50
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Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 27.12.2022 | 16:46
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Aralık 2022 Çarşamba atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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