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OTOMATİK OYNAT
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Kadıköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsü müzenin duvarına çarptı | Video 28.10.2022 | 12:00
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Eşinin intihar ettiğini öne sürmüştü, müebbet hapis cezası aldı | Video 28.10.2022 | 11:05
14:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 28.10.2022 | 11:25
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Bursa’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.10.2022 | 11:05
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Son Dakika: İkitelli Esenler sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video 28.10.2022 | 11:11
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Sevgili vaadiyle gasbeden şebeke kendi yöntemleriyle yakalandı | Video 28.10.2022 | 10:56
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Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti, gasp edildi | Video 28.10.2022 | 10:03
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Küçükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı | Video 28.10.2022 | 09:38
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Tek teker giden motosiklet trafikte böyle tehlike saçtı | Video 28.10.2022 | 10:02
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Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu | Video 28.10.2022 | 09:16
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