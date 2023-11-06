atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Kasım 2023 Pazartesi atv izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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İstanbul’da akılalmaz olay! 20 aracı yumruklayınca esnaf darp etti | Video 06.11.2023 | 10:07
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Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı | Video 06.11.2023 | 09:56
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"Evimde hırsız var" diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı | Video 06.11.2023 | 09:56
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Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video 06.11.2023 | 09:56
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27 yıldır biriktirdiği oyuncaklarıyla 20 ülke 65 şehir gezdi | Video 06.11.2023 | 10:09
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2 milyon TL vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video 06.11.2023 | 09:56
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Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi | Video 06.11.2023 | 09:56
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Otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video 06.11.2023 | 09:43
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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı | Video 06.11.2023 | 09:14
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadeleri ortaya çıktı | Video 06.11.2023 | 08:58
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İETT otobüsü yaşlı kadınlara çarptı: 2 ağır yaralı | Video 06.11.2023 | 08:58
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Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı | Video 06.11.2023 | 09:00
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77 ilde "Mengene" Operasyonu | Video 06.11.2023 | 08:58
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Bulgaristan sınırında 6 milyon 750 bin liralık altına el konuldu | Video 06.11.2023 | 08:58