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OTOMATİK OYNAT
06:40
Bin yıllık 'Alparslan Sikkesi' Ahlat Müzesi'nde ziyarete açıldı | Video 08.09.2022 | 11:05
00:26
Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video 08.09.2022 | 10:58
00:51
Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 10:10
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ATV CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Eylül 2022 Perşembe atv izle! | Video 08.09.2022 | 10:00
01:04
Arkadaş katili sahte kimlikle yakalandı | Video 08.09.2022 | 09:56
01:27
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 08.09.2022 | 09:53
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Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın | Video 08.09.2022 | 09:34
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Adana’da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı | Video 08.09.2022 | 09:04
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Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video 08.09.2022 | 09:04
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Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.09.2022 | 08:51
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Kavga kanlı bitti! O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 08:51
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