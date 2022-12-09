Video Yaşam atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video

09.12.2022 | 10:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 09.12.2022 | 10:27
Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 05:09
Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 09.12.2022 | 10:14
Sancaktepe’de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:47
Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 09.12.2022 | 09:54
İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video 02:27
İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video 09.12.2022 | 09:49
İstanbul’da ’yasa dışı bahis’ ve ’tefecilik’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:37
İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:49
Samsun’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 01:34
Samsun'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:40
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 00:16
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 09.12.2022 | 09:17
Pendik’te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 04:10
Pendik'te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 09.12.2022 | 08:57
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:43
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 09.12.2022 | 08:54
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 01:48
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 09.12.2022 | 08:39
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:21
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 09.12.2022 | 08:39
Ankara’da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 00:29
Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 08:39
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 03:02
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 08.12.2022 | 22:59
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 01:44
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 08.12.2022 | 21:41
İstinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsünün camdan fırlama anı kamerada | Video 02:50
İstinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsünün camdan fırlama anı kamerada | Video 08.12.2022 | 19:53
3 kızını öldüren müezzin: Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum | Video 02:35
3 kızını öldüren müezzin: "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum" | Video 08.12.2022 | 16:43
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 01:45
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 08.12.2022 | 16:43
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 01:47
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 01:45
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:13
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:14

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık 2022 Cuma atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...

VİDEO DEVAM EDİYOR

ATV CANLI YAYIN

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA