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OTOMATİK OYNAT
00:48
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 8 gözaltı | Video 09.09.2022 | 11:36
04:27
02:06
10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 09.09.2022 | 11:15
02:17
Mersin'de 111 adrese dev uyuşturucu operasyonu | Video 09.09.2022 | 09:53
06:00
00:32
İstanbul’da kadın müşteriden kasiyere tokatlı saldırı kamerada | Video 09.09.2022 | 10:42
05:22
05:18
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı | Video 09.09.2022 | 09:32
00:12
Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada | Video 09.09.2022 | 09:34
03:05
00:41
Tekirdağ'da 350 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 09:34
01:32
Sancaktepe’de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler | Video 09.09.2022 | 09:18
00:21
Ardahan'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı | Video 09.09.2022 | 09:23
00:34
Adana’da hırsızlara yönelik şafak operasyonu | Video 09.09.2022 | 08:33
02:55
Sinop’ta trafik kazasında cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı | Video 09.09.2022 | 08:33
04:04
TEM’de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü | Video 09.09.2022 | 08:33
00:46
Motosikletle ATV tipi araç çarpıştı... O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 23:18
04:37
Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı | Video 08.09.2022 | 22:47
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Kavşaktaki zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video 08.09.2022 | 21:11
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