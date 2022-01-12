Video Yaşam Müge Anlı’da Paslı çifti cinayetinde kafalar karıştı! Ortaya atılmış söylentiler, şüphe çeken detaylar… | Video
Müge Anlı’da Paslı çifti cinayetinde kafalar karıştı! Ortaya atılmış söylentiler, şüphe çeken detaylar… | Video

Müge Anlı’da Paslı çifti cinayetinde kafalar karıştı! Ortaya atılmış söylentiler, şüphe çeken detaylar… | Video

12.01.2022 | 15:20

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Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı, Paslı çifti cinayeti ile ilgili yeni bilgilere ulaştı! Paslı çiftinin katili kim? Esrarengiz cinayette yasak aşk mı yaşandı? Paslı çifti olayında yaşanan son gelişmeler..

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