Video Yaşam ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video
ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video

ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video

19.01.2024 | 10:52

Tokat’ta ATV tutkunu olan Özdemir Yağcı, arkadaşlarıyla kentin kırsal bölgelerine giderek safari turuna katıldı. Tümseği çıkarken ATV’den düşerek takla atan Yağcı’ya arkadaşlarının tepkisi ise gülümsetti.

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Tokat'ta gönüllü olarak kurulan Tokat ATV Clup üyeleri hafta sonu kentin kırsal bölgelerine çıkarak safari turu düzenliyor. Bu çerçevede Topçam Yaylasına çıkan 25 kişilik grup zorlu arazi şartlarında gönüllerince eğlendi. Grupla safari turuna çıkan Özdemir Yağcı, ATV'si ile çamurlu tümsekten çıkmak istedi. Bir anda ön tekerleri havaya kalkan ATV'den düşen Yağcı'yı arkadaşları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti. Sırt üstü yere düşen Yağcı'yı gören bir arkadaşının gülmekten yardım etmemesi ise videoyu izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü kısa sürede binlerce kişi beğendi.
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