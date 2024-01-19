ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video
Tokat’ta ATV tutkunu olan Özdemir Yağcı, arkadaşlarıyla kentin kırsal bölgelerine giderek safari turuna katıldı. Tümseği çıkarken ATV’den düşerek takla atan Yağcı’ya arkadaşlarının tepkisi ise gülümsetti.
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