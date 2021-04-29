Video Yaşam Av tüfeğiyle iş yerine gelip dehşet saçtı. Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü | Video

Av tüfeğiyle iş yerine gelip dehşet saçtı. Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü | Video

Av tüfeğiyle iş yerine gelip dehşet saçtı. Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü | Video
29.04.2021 | 10:37

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Burdur’un Bucak ilçesinde Hatice Işık (28), çalıştığı iş yerinde kocasının gözleri önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Ramazan T.’nin elinden silahı almaya çalışan eşi Mehmet Işık, “Nutkum tutuldu. Bir şey yapamadım” dedi. Genç kadını öldüren katil zanlısı Ramazan T., ise Sazak Mevkiinde bulunan bahçe evinde yakalandı.

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Olay Burdur'un Bucak ilçesi, Karayvatlar Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan T., Hatice Işık'ın çalıştığı şarküteriye gelerek, genç kadına 3 el ateş etti. Olay anında 28 yaşındaki Hatice Işık'ın yanında bulunan eşi Mehmet Işık, Ramazan T.'nin üzerine atlayarak av tüfeğini Ramazan T'nin elinden almayı başardı. Katil zanlısı Ramazan T., elindeki silahın alınması üzerine Mehmet Işık'a "Sizinle işim bitmedi. Görüşeceğiz" dedikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Genç Kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyarak genç kadının çalıştığı iş yerine gelen Işık'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Gözleri önünde eşi vurulan Mehmet Işık, kaçan katil zanlısının ardından şok geçirdiğini, nutku tutulduğunu söyledi. Acılı eş Mehmet Işık, "Silahı elinden aldım. Katil, kaçarken müdahale edemedim. Şok geçirdim. Nutkum tutuldu. Bir şey yapamadım. Silahı aldım. O arada kaçtı" diye konuştu.

Genç kadına 3 el ateş ederek ölümüne sebep veren katil zanlısı Ramazan T. ise emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda Sazak Mevkiinde bulunan bahçe evinde yakalandı. Göz altına alınan katil zanlısının emniyetteki ifadesinin ardından yarın mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

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