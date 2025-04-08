Video Yaşam Avcılar E-5'te feci kaza kamerada! Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu | Video
Avcılar E-5'te feci kaza kamerada! Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu | Video

Avcılar E-5'te feci kaza kamerada! Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu | Video

08.04.2025 | 16:22

Avcılar E-5'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu. 2 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay Avcılar'da E-5 Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrobüs bariyerine vurdu. Savrulan otomobil beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi, vatandaşların yardımıyla yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde metrobüs bariyerine çarpan otomobil savruluyor. Beton bariyerleri aşan otomobil yan yola geçerek duruyor.
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