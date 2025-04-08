Avcılar E-5'te feci kaza kamerada! Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu | Video
Avcılar E-5'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu. 2 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde metrobüs bariyerine çarpan otomobil savruluyor. Beton bariyerleri aşan otomobil yan yola geçerek duruyor.
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