Video Yaşam Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı | Video
Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı | Video

Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı | Video

07.01.2024 | 13:25

Avcılar E-5'te İETT otobüsü orta refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

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