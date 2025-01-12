Video Yaşam Avcılar E-5’te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı | Video
Avcılar E-5’te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı | Video

Avcılar E-5’te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı | Video

12.01.2025 | 08:52

İstanbul Avcılar E-5 Yanyol'da motosikletli iki polis memuru bariyere çarparak kaza yaptı. Olayda bir polis memuru hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul E-5 Yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FRZ 112 plakalı motosikletle seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaptı. Kazada polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Göral, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Biçici'nin cenazesi morga götürülürken kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
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