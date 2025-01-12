Avcılar E-5'te polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Avcılar'da motosikletli polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul E-5 Yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelmiş, istirahatli iki polis memurunun üzerinde olduğu motosiklet, bariyere çarpmıştı. Kazada polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralanmıştı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin bariyerlere hızla çarpmasının ardından, sürücüsü ve yolcunun yola savrulduğu anlar saniye saniye görüntülendi.
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