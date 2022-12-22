Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video
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Avcılar’da çalıntı araçla gösterge paneli hırsızlığı yapan 4 şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamaca Beylikdüzü istikametinde polisin yolu kapatması ve şüphelilerin kullandıkları otomobili polis otosuna çarparak kaza yapmasıyla son buldu.
ARAÇTAN HAYALET GÖSTERGE ÇIKTI
Polisin araç içerisinde yaptığı araştırmada lüks bir araca ait olduğu tespit edilen gösterge paneli, eldiven ve bant bulundu. M.G. ile S. Y. Hayalet göstergeyi Avcılar'da park halindeki bir otomobilden çaldıklarını itiraf etti. Birçok suç kayıtlarının olduğu tespit edilen şüphelilerin, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sorgulamalarına devam ediliyor.