Video Yaşam Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video

Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video

Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video
23.05.2021 | 11:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 04:59
Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 23.05.2021 | 11:21
Çekmeköy'de motosikletli kurye şerit değiştiren kuryeye böyle çarptı | Video 00:24
Çekmeköy'de motosikletli kurye şerit değiştiren kuryeye böyle çarptı | Video 23.05.2021 | 11:03
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: Ölüyorum, taksi çağırın | Video 02:57
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: "Ölüyorum, taksi çağırın" | Video 23.05.2021 | 11:03
23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü | Video 04:03
23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü | Video 23.05.2021 | 11:03
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 05:29
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 23.05.2021 | 10:27
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 01:20
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 23.05.2021 | 10:24
Metrobüste bacak bacak üzerine attın kavgası | Video 00:58
Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası | Video 23.05.2021 | 10:24
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:22
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 23.05.2021 | 10:04
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler | Video 00:33
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler | Video 23.05.2021 | 09:35
Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 02:45
Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 23.05.2021 | 09:26
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video 01:37
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video 23.05.2021 | 08:52
Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video 01:21
Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video 23.05.2021 | 08:52
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı | Video 03:08
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı | Video 23.05.2021 | 08:36
Bodrum’da 130 kişinin eğlendiği otel baskın yapılarak kapatıldı | Video 00:21
Bodrum’da 130 kişinin eğlendiği otel baskın yapılarak kapatıldı | Video 23.05.2021 | 08:36
Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma | Video 05:51
Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma | Video 23.05.2021 | 08:22
Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı | Video 01:04
Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı | Video 23.05.2021 | 00:44
Çakarlı araç içinde video paylaşmıştı ceza kesildi! | Video 00:24
Çakarlı araç içinde video paylaşmıştı ceza kesildi! | Video 23.05.2021 | 00:24
Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video 00:17
Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video 22.05.2021 | 22:04
Acı haber: 37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı | Video 02:42
Acı haber: 37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı | Video 22.05.2021 | 21:41
Alanya Huzurevi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı | Video 00:21
Alanya Huzurevi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı | Video 22.05.2021 | 20:03

Kademeli normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü Avcılar'da zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken toplamda 12 araç hasar gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah saatlerinde Avcılar D-100 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucunun etkisinde olan bir sürücü yan yolda hızla giderken önce seyir halindeki iki otomobile daha sonra da yol kenarında park halinde duran araçlara çarptı. Kaza sonrası otomobil içinde bulunanlar kaçmaya çalıştı. Çevredekiler ve kazada aracı hasar gören sürücüler kaçmaya çalışanları yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kaza sonucu 12 araçta hasar tespit edildi.

Kazayı yaşayanlardan Ufuk Kandemir, "Sabah işe gidecektik yola çıktık. Sol şeritte ilerlerken arkadan bir ses geldi. Bize vurunca bir refüje çıktık, o da arabalara vura vura ancak durabildi. Allah'tan karşı şeride geçmedik. İndik baktık 12 aracı biçmiş. Büyük ihtimalle madde kullanıyordu arabanın içinde çakmak gazı, folyo falan vardı." dedi. Kazaya neden olan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza anı işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA