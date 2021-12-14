Avcılar'da 2 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı | Video

AVCILAR D-100 Karayolu yan yolda gece saatlerinde park halindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindkei otomobildeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan aracın plakasının olmadığı görülürken, plakayıaraç sahibinin söktüğü iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.