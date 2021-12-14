Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
Avcılar'da 2 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı | Video 14.12.2021 | 09:25
02:34
01:11
01:58
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video 14.12.2021 | 09:03
06:59
01:20
02:35
Babası uyurken evi ateşe verdi | Video 14.12.2021 | 09:01
03:11
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 14.12.2021 | 08:55
00:10
Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 14.12.2021 | 01:46
00:37
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 13.12.2021 | 21:37
24:31
03:16
Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı | Video 13.12.2021 | 20:36
00:44
03:53
03:53
Durduk yere asansöre saldırdı! O anlar kamerada | Video 13.12.2021 | 17:06
01:08
Adıyaman'da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video 13.12.2021 | 16:34
03:41
00:14
01:38
Başkent'te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Video 13.12.2021 | 16:17
AVCILAR D-100 Karayolu yan yolda gece saatlerinde park halindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindkei otomobildeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan aracın plakasının olmadığı görülürken, plakayıaraç sahibinin söktüğü iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.