Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video

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Avcılar'da piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan Aston Martin marka araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Lüks araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Avcılar E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen lüks otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.